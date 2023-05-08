В Кургане усиливают меры безопасности к 9 Мая

В Кургане к 9 Мая, несмотря на отмену традиционного парада, усилят меры безопасности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию города.

«В целях безопасности основные праздничные площадки — центральная площадь, Городской сад, Детский парк, ЦПКиО и парк Победы — будут закрыты по периметру. Вход будет возможен только через КПП, оборудованные металлорамками», — указано в сообщении мэрии.

Представители администрации пояснили, что главной праздничной площадкой будет площадь им. Ленина.

Как сообщалось, в Курганской области мероприятия ко Дню Победы пройдут в усечённом формате, парад отменён в связи с гибелью людей при недавних пожарах.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что на Запорожской АЭС предприняты обязательные меры безопасности на случай возможных провокаций со стороны Украины перед 9 Мая.