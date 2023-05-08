В Чечне военные строители возвели новый военный городок

Российские военные строители менее чем за год построили новый военный городок в Чечне. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового современного военного городка для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чеченской Республики», — отметили в ведомстве.

Всего военные строители на площади свыше 54 га возвели более 50 объектов, в том числе общежития, казармы, столовые, парковую зону для военной техники и спорткомплекс.

Отмечается, что работы велись при поддержке руководства Чеченской Республики.

Торжественное открытие в населённом пункте Серноводское состоялось 8 мая.

В октябре прошлого года председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками.