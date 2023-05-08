В Чечне военные строители возвели новый военный городок
- РИА Новости
«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового современного военного городка для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чеченской Республики», — отметили в ведомстве.
Всего военные строители на площади свыше 54 га возвели более 50 объектов, в том числе общежития, казармы, столовые, парковую зону для военной техники и спорткомплекс.
Отмечается, что работы велись при поддержке руководства Чеченской Республики.
Торжественное открытие в населённом пункте Серноводское состоялось 8 мая.
В октябре прошлого года председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками.