Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что есть молодёжь, которая «ни черта не понимает», и её нужно воспитывать, в том числе рассказывая о России и идеалах государства.

Об этом Песков заявил, комментируя антипатриотические выходки подростков в интернете.

По его словам, есть молодёжь, которую надо воспитывать, а не рушить молодым людям жизнь. При этом представитель Кремля заявил, что есть «настоящие подонки, о которых говорится «горбатого могила исправит».

«А есть молодёжь, которая ни черта не понимает, что они делают. И их просто нужно воспитывать. Им нужно рассказывать о нашей стране, им нужно рассказывать о наших идеалах», — сказал Песков.

По его словам, долгое время в России этого не делали. Он отметил, что «сразу наказывать и рушить жизнь людей — это тоже не выход». Песков считает, что во всём нужен сбалансированный подход.

Пресс-секретарь президента считает, что злоумышленников необходимо наказывать строго в соответствии с законодательством, а «с молодёжью нужно работать всем нам».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин распоряжением установил празднование Дня молодёжи в последнюю субботу июня.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.