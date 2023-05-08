В Луганске отменили массовые мероприятия в День Победы

В Луганске отменили традиционные массовые мероприятия по случаю Дня Победы — вместо этого, по словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, «парады придут к ветеранам».

«Мы знаем, что враг особенно коварен и жесток в праздничные дни, а ставить под угрозу здоровье наших граждан, особенно — жизнь и здоровье уважаемых ветеранов, мы не имеем права и не должны», — сообщил он.

Пасечник подчеркнул, что поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая всё равно будут.

«По моему поручению в Луганской Народной Республике впервые парады приходят к ним!» — распорядился врио главы республики.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы в Луганске поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Павла Ивановича Кутового.

Прямо во дворе его дома состоялся торжественный марш представителей движения «Юнармия».

В 1942 году Павел Кутовой ушёл на фронт в возрасте 17 лет, он принимал участие в освобождении Украины, форсировании Днепра и дошёл до Берлина.

Подробнее — в материале RT.