В свердловском городе Ивдель произошёл пожар в клубе исправительной колонии 

В Свердловской области в городе Ивдель произошёл пожар в исправительной колонии: горела кровля клуба.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

По информации агентства, заключённых вывели из помещения.

При этом в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону позже уточнили, что в 11:14 произошло возгорание на чердаке клуба ИК-62 общего режима. Пострадавших нет.

Пожарные локализовали возгорание. Устанавливаются причины происшествия.

Ранее в посёлке Сосьва Свердловской области была полностью уничтожена исправительная колония.