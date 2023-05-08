В свердловском городе Ивдель произошёл пожар в клубе исправительной колонии
- РИА Новости
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.
По информации агентства, заключённых вывели из помещения.
При этом в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону позже уточнили, что в 11:14 произошло возгорание на чердаке клуба ИК-62 общего режима. Пострадавших нет.
Пожарные локализовали возгорание. Устанавливаются причины происшествия.
Ранее в посёлке Сосьва Свердловской области была полностью уничтожена исправительная колония.