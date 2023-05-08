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В свердловском городе Ивдель произошёл пожар в клубе исправительной колонии 

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В Свердловской области в городе Ивдель произошёл пожар в исправительной колонии: горела кровля клуба.
В свердловском городе Ивдель произошёл пожар в клубе исправительной колонии 
  • РИА Новости

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник. 

По информации агентства, заключённых вывели из помещения.

При этом в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону позже уточнили, что в 11:14 произошло возгорание на чердаке клуба ИК-62 общего режима. Пострадавших нет. 

Пожарные локализовали возгорание. Устанавливаются причины происшествия.

Ранее в посёлке Сосьва Свердловской области была полностью уничтожена исправительная колония

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