Губернатор: пострадавшие из-за пожаров в Курганской области 8 мая получат первые выплаты
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По его словам, власти намерены определить перечень, по которому полагаются выплаты по 10 тыс. рублей.
«И они начнутся сегодня в Кургане и остальных муниципальных образованиях», — цитирует его ТАСС.
Он уточнил, что за полную потерю имущества погорельцам будут направлены выплаты в размере 50 тыс. рублей.
Шумков рассказал, что сейчас все лишившиеся крова жители находятся в пунктах временного размещения, где с ними работают психологи.
В эти пункты также направят представителей администрации региона для помощи с восстановлением документов.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.