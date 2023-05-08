Губернатор: пострадавшие из-за пожаров в Курганской области 8 мая получат первые выплаты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что потерявшие имущество в результате природных пожаров 8 мая начнут получать первые выплаты в размере 10 тыс. рублей.

По его словам, власти намерены определить перечень, по которому полагаются выплаты по 10 тыс. рублей.

«И они начнутся сегодня в Кургане и остальных муниципальных образованиях», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что за полную потерю имущества погорельцам будут направлены выплаты в размере 50 тыс. рублей.

Шумков рассказал, что сейчас все лишившиеся крова жители находятся в пунктах временного размещения, где с ними работают психологи.

В эти пункты также направят представителей администрации региона для помощи с восстановлением документов.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.