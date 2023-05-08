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Один человек погиб, ещё двое пострадали при тушении природного пожара в Тюменской области

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Один человек погиб, ещё двое пострадали при тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр Нижнетавдинского района Тюменской области.
Один человек погиб, ещё двое пострадали при тушении природного пожара в Тюменской области
  • globallookpress.com

«49-летний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Ещё два человека получили травмы, один из них госпитализирован», — говорится в сообщении информационного центра правительства региона.

На данный момент пожар в районе села Красный Яр локализован.

В нескольких населённых пунктах Тюменской области природные пожары уничтожили 124 строения.

Губернатор региона Александр Моор сообщил, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации во всей области из-за природных пожаров.

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