Один человек погиб, ещё двое пострадали при тушении природного пожара в Тюменской области
- globallookpress.com
«49-летний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Ещё два человека получили травмы, один из них госпитализирован», — говорится в сообщении информационного центра правительства региона.
На данный момент пожар в районе села Красный Яр локализован.
В нескольких населённых пунктах Тюменской области природные пожары уничтожили 124 строения.
Губернатор региона Александр Моор сообщил, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации во всей области из-за природных пожаров.