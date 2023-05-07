Прилепин пообещал назвать строящуюся молельню в его деревне в честь погибшего охранника

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захар Прилепин заявил, что назовёт строящуюся молельню в его деревне в честь своего погибшего охранника Александра Шубина.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем восемь лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат, друг и брат», — заявил он.

Прилепин выразил слова благодарности охраннику за то, что он на протяжении восьми лет несколько раз спасал ему жизнь.

«Я не знаю никаких слов, что сказать тебе, Сань, сейчас. Мы с Саней как раз начинали строить молельню в нашей деревне. Я её дострою. Она будет в честь святого Александра», — добавил он.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

По подозрению в покушении на Прилепина был задержан Александр Пермяков, который в ходе допроса признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.