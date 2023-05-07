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В Нижегородской области судно с 113 пассажирами и 42 членами экипажа село на мель

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Судно «Илья Муромец», на борту которого находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа, село на мель возле Галанинского причала в городе Городце Нижегородской области.
В Нижегородской области судно с 113 пассажирами и 42 членами экипажа село на мель
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошёл в воскресенье, 7 мая, около 14:00 мск.

«На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза жизни и здоровью пассажиров судна отсутствует.

В апреле стало известно, что иностранное грузовое судно село на мель в районе порта Шахтёрск на Сахалине.

На борту находились 20 человек, пострадавших среди них нет.

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