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В пригороде Кургана объявили превентивную эвакуацию из-за угрозы задымления

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В пресс-службе управления МЧС по Курганской области объявили превентивную эвакуацию из микрорайона Тополя и посёлка Увал в пригороде Кургана из-за угрозы задымления.
В пригороде Кургана объявили превентивную эвакуацию из-за угрозы задымления
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Превентивно объявлена эвакуация населения из микрорайона Тополя и посёлка Увал в пригороде Кургана и близлежащих СНТ в связи с угрозой задымления», — говорится в заявлении.

Ранее в МЧС сообщили об эвакуации жителей Белого Яра в Курганской области из-за пожара.

Также 3 мая в ведомстве заявили, что более 300 человек эвакуируют из курганского села Озёрного из-за ландшафтного пожара.

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