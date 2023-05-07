В пригороде Кургана объявили превентивную эвакуацию из-за угрозы задымления
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Превентивно объявлена эвакуация населения из микрорайона Тополя и посёлка Увал в пригороде Кургана и близлежащих СНТ в связи с угрозой задымления», — говорится в заявлении.
Ранее в МЧС сообщили об эвакуации жителей Белого Яра в Курганской области из-за пожара.
Также 3 мая в ведомстве заявили, что более 300 человек эвакуируют из курганского села Озёрного из-за ландшафтного пожара.