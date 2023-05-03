Более 300 человек эвакуируют из села в Курганской области из-за пожара
- РИА Новости
«В превентивных целях администрацией муниципального образования проводится эвакуация населения», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».
Уточняется, что авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защищают село Озёрное с населением 342 человека от ландшафтного пожара. Фронт возгорания составляет 1,5 км.
Ранее Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области заявило о введении в Приамурье регионального режима чрезвычайной ситуации в лесах в связи с пожарами.