Более 300 человек эвакуируют из села в Курганской области из-за пожара

В МЧС по Курганской области заявили, что более 300 человек эвакуируют из села Озёрного из-за ландшафтного пожара.

РИА Новости

«В превентивных целях администрацией муниципального образования проводится эвакуация населения», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте». Уточняется, что авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защищают село Озёрное с населением 342 человека от ландшафтного пожара. Фронт возгорания составляет 1,5 км. Ранее Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области заявило о введении в Приамурье регионального режима чрезвычайной ситуации в лесах в связи с пожарами.