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Более 300 человек эвакуируют из села в Курганской области из-за пожара

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В МЧС по Курганской области заявили, что более 300 человек эвакуируют из села Озёрного из-за ландшафтного пожара.
Более 300 человек эвакуируют из села в Курганской области из-за пожара
  • РИА Новости

«В превентивных целях администрацией муниципального образования проводится эвакуация населения», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

Уточняется, что авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защищают село Озёрное с населением 342 человека от ландшафтного пожара. Фронт возгорания составляет 1,5 км.

Ранее Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области заявило о введении в Приамурье регионального режима чрезвычайной ситуации в лесах в связи с пожарами.

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