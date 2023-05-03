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В Приамурье введён региональный режим ЧС в лесах из-за пожаров

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Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области заявило о введении в Приамурье регионального режима чрезвычайной ситуации в лесах в связи с пожарами.
В Приамурье введён региональный режим ЧС в лесах из-за пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 2 мая в Приамурье введён региональный режим чрезвычайной ситуации в лесах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Орлов», — говорится в заявлении.

Как отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов, из-за того, что жители региона сжигают сухую растительность на полях, огонь начинает распространяться на другие территории. К тому же сухая ветреная погода способствует быстрому распространению огня.

Ранее сообщалось, что в Амурской области площадь возгораний сухой травы выросла в 10 раз за сутки.

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