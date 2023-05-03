В Приамурье введён региональный режим ЧС в лесах из-за пожаров

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области заявило о введении в Приамурье регионального режима чрезвычайной ситуации в лесах в связи с пожарами.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 2 мая в Приамурье введён региональный режим чрезвычайной ситуации в лесах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Орлов», — говорится в заявлении.

Как отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов, из-за того, что жители региона сжигают сухую растительность на полях, огонь начинает распространяться на другие территории. К тому же сухая ветреная погода способствует быстрому распространению огня.

Ранее сообщалось, что в Амурской области площадь возгораний сухой травы выросла в 10 раз за сутки.