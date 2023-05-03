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В Амурской области площадь возгораний сухой травы выросла в 10 раз за сутки

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В ГУ МЧС России по Амурской области заявили, что общая площадь возгорания сухой растительности увеличилась в десять раз за прошедшие сутки.
В Амурской области площадь возгораний сухой травы выросла в 10 раз за сутки
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, площадь возгорания составила более 14 тыс. га, что в десять раз превышает предыдущий показатель, а 1 мая общая площадь горения была свыше 1450 га.

«За минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 55 очагов горения сухой растительности на общей площади более 14 тыс. га», — говорится в заявлении.

Ранее в Татарстане третий раз продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов. Она сохранится местами с 3 по 10 мая.

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