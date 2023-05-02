В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов

В Татарстане в третий раз продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов. Она сохранится местами с 3 по 10 мая.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Первое предупреждение было объявлено на 13 — 20 апреля, затем его продлили на 21 — 26 апреля и распространили на 27 апреля — 2 мая.

Также стало известно о погоде в Ямало-Ненецком автономном округе в мае. Средняя температура воздуха составит -1...+3 °С, что на один — два градуса выше нормы, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Месячное количество осадков будет около нормы, которая составляет 25—50 мм. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя предполагаются в отдельные дни первой декады и в большинстве дней второй и третьей декад», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов ЯНЦГМС Наталья Чулева.

Ранее сообщалось, что в Курганской области IV класс пожарной опасности будет действовать 3—5 мая.