В Курганской области IV класс пожарной опасности будет действовать 3—5 мая

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По данным курганского ЦГМС, в области в ближайшие дни прогнозируется высокая пожарная опасность четвёртого класса.
В Курганской области IV класс пожарной опасности будет действовать 3—5 мая
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

«С 3 по 5 мая в юго-западных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность. Ожидается четвёртый класс горимости леса», — говорится в сообщении.

Наряду с этим стало известно о жаркой погоде, которая установится в Свердловской области. Об этом информирует tagilcity.ru.

Днём 2 мая столбики термометров поднимутся до +21…+26 °С, а 3 и 4 мая — до +27…+28 °С. При этом 4 мая скорость ветра усилится до 15—17 м/с.

Ранее в Гидрометцентре Удмуртии рассказали о погоде в регионе в начале мая. В частности, 2 и 3 мая ожидается ветреная погода с локальными дождями.

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