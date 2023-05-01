Синоптики спрогнозировали ветреное начало мая в Удмуртии

В Гидрометцентре Удмуртии рассказали о погоде в регионе в начале мая. В частности, 2 и 3 мая ожидается ветреная погода с локальными дождями.

Об этом сообщает udm-info.ru.

«Согласно долгосрочному прогнозу, средняя месячная температура воздуха в мае в Удмуртии будет выше средних многолетних значений на 1 °С (норма — +11…+13 °С)», — отметила руководитель группы метеопрогнозов Дарья Зеленцова.

По её словам, среднемесячное значение не превысит норму.

Тем временем в Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, передают «Невские новости» со ссылкой на Гидрометцентр России. Во вторник, 2 мая, ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Жителям советуют проявлять особую осторожность.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жаркого мая в столичном регионе ждать не приходится.