Синоптик Леус: начало мая может оказаться холоднее климатической нормы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жаркого мая в столичном регионе ждать не приходится.

«Более того, первая декада последнего весеннего месяца по своим температурным характеристикам будет даже, возможно, на градус ниже климатической нормы. Только вторая и третья декада будут относительно тёплыми», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, в среднем май может оказаться близким к своей климатической норме, и не исключено, что даже немного теплее, но такое превышение фиксируется только приборами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области похолодает до 0 °С в ночь на 29 апреля.