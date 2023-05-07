Сапёры работают на месте подрыва машины Захара Прилепина в Нижегородской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.
Отмечается, что сапёры обследуют место на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.
6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.
По подозрению в покушении на Прилепина был задержан Александр Пермяков, который в ходе допроса признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.