Сапёры работают на месте подрыва машины Захара Прилепина в Нижегородской области

Сапёры обследуют место подрыва автомобиля сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина в Нижегородской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

Отмечается, что сапёры обследуют место на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

По подозрению в покушении на Прилепина был задержан Александр Пермяков, который в ходе допроса признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.