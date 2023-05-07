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Чернышенко: посылки весом до 10 кг для участников СВО с начала мая доставляют бесплатно

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Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что посылки весом до 10 кг для участников специальной военной операции с начала мая доставляются бесплатно. 
Чернышенко: посылки весом до 10 кг для участников СВО с начала мая доставляют бесплатно
  • globallookpress.com

Заявление Чернышенко распространил аппарат вице-премьера, пишет РИА Новости

Он отметил, что в преддверии Дня Победы даны соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 килограммов для участников СВО доставлялись бесплатно.

«Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов», — сказал вице-премьер.

По его словам, это будет значимой поддержкой российских бойцов в канун Дня Победы. 

Также он рассказал, что соответствующие указания переданы во все почтовые отделения России, в том числе в Херсонской, Запорожской областях, ДНР, ЛНР и в Крыму.

«По информации «Почты России», число посылок до 10 килограммов, которое может оформить один отправитель, не ограничено», — уточнили в аппарате Чернышенко.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге будет работать «Литературная почта» в рамках Международного книжного салона.

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