На Дворцовой площади в Петербурге будет работать «Литературная почта»

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге будет работать «Литературная почта» в рамках Международного книжного салона.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Все желающие смогут отправить с 18 по 21 мая открытки в любую точку России.

По традиции иллюстрациями послужили детские рисунки. В 2023 году это работы, созданные участниками творческого конкурса Общественной палаты «Приключение буквы в Санкт-Петербурге».

«Литературная почта» «Петербургского дневника» — это прекрасная возможность порадовать своих близких авторской открыткой, созданной при участии самых юных петербуржцев. В этом году гости Книжного салона смогут отправить необычные и яркие открытки», — сказал генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Ранее сообщалось, что символом Книжного салона в Петербурге выбран кот учёный.

ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве 27 марта.