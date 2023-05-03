На Дворцовой площади в Петербурге будет работать «Литературная почта»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Все желающие смогут отправить с 18 по 21 мая открытки в любую точку России.
По традиции иллюстрациями послужили детские рисунки. В 2023 году это работы, созданные участниками творческого конкурса Общественной палаты «Приключение буквы в Санкт-Петербурге».
«Литературная почта» «Петербургского дневника» — это прекрасная возможность порадовать своих близких авторской открыткой, созданной при участии самых юных петербуржцев. В этом году гости Книжного салона смогут отправить необычные и яркие открытки», — сказал генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
Ранее сообщалось, что символом Книжного салона в Петербурге выбран кот учёный.
ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве 27 марта.