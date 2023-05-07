Депутат Госдумы предложил ввести маркировку «произведено врагом России»
Об этом сообщает РИА Новости.
Журавлёв отметил, что многие западные компании формально объявили о своём уходе из России, однако в том или ином виде реализуют у нас свою продукцию.
«Такие товары нужно маркировать «произведено врагом России», причём обязательно крупным шрифтом», — сказал депутат.
По его мнению, таким образом покупатель будет знать, что, отдавая свои деньги, он в том числе будет «финансировать неприятеля».
Ранее в новых регионах России одобрили продажу товаров без маркировки до 1 апреля 2025 года.