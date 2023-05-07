Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат Госдумы предложил ввести маркировку «произведено врагом России»

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв предложил начать маркировать товары из недружественных стран надписью «произведено врагом России».

Об этом сообщает РИА Новости.

Журавлёв отметил, что многие западные компании формально объявили о своём уходе из России, однако в том или ином виде реализуют у нас свою продукцию. 

«Такие товары нужно маркировать «произведено врагом России», причём обязательно крупным шрифтом», — сказал депутат.

По его мнению, таким образом покупатель будет знать, что, отдавая свои деньги, он в том числе будет «финансировать неприятеля».

Ранее в новых регионах России одобрили продажу товаров без маркировки до 1 апреля 2025 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить