Депутат Госдумы предложил ввести маркировку «произведено врагом России»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв предложил начать маркировать товары из недружественных стран надписью «произведено врагом России».

Об этом сообщает РИА Новости.

Журавлёв отметил, что многие западные компании формально объявили о своём уходе из России, однако в том или ином виде реализуют у нас свою продукцию.

«Такие товары нужно маркировать «произведено врагом России», причём обязательно крупным шрифтом», — сказал депутат.

По его мнению, таким образом покупатель будет знать, что, отдавая свои деньги, он в том числе будет «финансировать неприятеля».

Ранее в новых регионах России одобрили продажу товаров без маркировки до 1 апреля 2025 года.