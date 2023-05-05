В новых регионах России одобрили продажу товаров без маркировки до 1 апреля 2025 года

В новых регионах России ввод в оборот товаров может осуществляться без маркировки до 1 апреля 2025 года.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«До 1 апреля 2025 г. на территории новых субъектов Российской Федерации ввод товаров в оборот, и (или) оборот, и (или) вывод из оборота товаров могут осуществляться без маркировки средствами идентификации таких товаров и существующей передачи сведений в информационную систему мониторинга, если иное не предусмотрено настоящим положением», — говорится в документе.

Депутат Госдумы Артём Кирьянов ранее рассказал о плюсах маркировки продуктов в России.

По его словам, благодаря маркировке закрыто более 30 нелегальных табачных производств и появилось 18 новых легальных.

Он также отметил, что обувной рынок в первом полугодии 2022 года «обелился» на 19%, годом ранее — ещё на 35%.