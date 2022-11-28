Узнать больше

Депутат Кирьянов рассказал о плюсах маркировки продуктов в России

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Артём Кирьянов выступил на круглом столе, посвящённом внедрению маркировки в различных торговых группах, рассказал о плюсах маркировки продуктов.
Депутат Кирьянов рассказал о плюсах маркировки продуктов в России
  • РИА Новости

«В своём выступлении я подчеркнул, что Госдума последовательно выступает за усиление борьбы с нелегальной продукцией. В XXI веке бороться с серым рынком нужно по-новому — с помощью цифровых инструментов. Одним из них стала система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров», — цитирует Кирьянова ФАН.

По его словам, благодаря маркировке закрыто более 30 нелегальных табачных производств и появилось 18 новых легальных.

«В сегменте производства сливочного масла и сыра в июне 17,5% производителей, которые, вероятно, производили фальсификат, допустили нарушения, при этом ещё в апреле таких компаний было 30%», — сообщил парламентарий.

Он также отметил, что обувной рынок в первом полугодии 2022 года «обелился» на 19%, годом ранее — ещё на 35%.

«В целом считаю, что маркировка должна развиваться и охватывать как можно больше продовольственных групп товаров, так как это обеспечивает безопасность граждан», — добавил Кирьянов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов в беседе с НСН рассказал, что маркировка способствует и пополнению бюджета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить