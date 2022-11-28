Депутат Кирьянов рассказал о плюсах маркировки продуктов в России

Депутат Госдумы Артём Кирьянов выступил на круглом столе, посвящённом внедрению маркировки в различных торговых группах, рассказал о плюсах маркировки продуктов.

«В своём выступлении я подчеркнул, что Госдума последовательно выступает за усиление борьбы с нелегальной продукцией. В XXI веке бороться с серым рынком нужно по-новому — с помощью цифровых инструментов. Одним из них стала система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров», — цитирует Кирьянова ФАН.

По его словам, благодаря маркировке закрыто более 30 нелегальных табачных производств и появилось 18 новых легальных.

«В сегменте производства сливочного масла и сыра в июне 17,5% производителей, которые, вероятно, производили фальсификат, допустили нарушения, при этом ещё в апреле таких компаний было 30%», — сообщил парламентарий.

Он также отметил, что обувной рынок в первом полугодии 2022 года «обелился» на 19%, годом ранее — ещё на 35%.

«В целом считаю, что маркировка должна развиваться и охватывать как можно больше продовольственных групп товаров, так как это обеспечивает безопасность граждан», — добавил Кирьянов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов в беседе с НСН рассказал, что маркировка способствует и пополнению бюджета.