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Один пожарный пострадал при тушении огня в Свердловской области

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Один из сотрудников пожарной части пострадал при тушении огня в Свердловской области, где загорелись склады с порохом.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в ГУ МВД России по региону.

Пожарного доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи. Предварительный диагноз пострадавшего — отравление угарным газом.

«Сведения о потерпевших и погибших среди местных жителей в результате пожара, к счастью, в дежурную часть территориального ОВД не поступали», — говорится в сообщении.

Ранее режим ЧС ввели в Режевском округе Свердловской области из-за пожара на складах с порохом.

Также в МЧС заявили, что два склада сгорели в Первомайском  области.

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