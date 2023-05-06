В Свердловской области идёт эвакуация посёлка из-за возгорания на складе с порохом

Глава Режевского городского округа Свердловской области Иван Карташов заявил, что власти проводят эвакуацию жителей посёлка Первомайский, где лесной пожар перешёл на склады с порохом.