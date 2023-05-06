В Свердловской области идёт эвакуация посёлка из-за возгорания на складе с порохом
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
Как сообщает РИА Новости, об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Начата эвакуация жителей посёлка Первомайский. Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте», — сообщил Карташов.
Ранее сообщалось, что склады с порохом загорелись в результате лесного пожара в посёлке Первомайский Свердловской области. В МЧС заявили о наращивании сил в связи с данным возгоранием.