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Герой видеоролика «Ломай меня полностью» погиб в ДТП во Владимирской области

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Шайдабек Эседуллаев, прославившийся благодаря видеоролику «Ломай меня полностью», скончался в результате аварии во Владимирской области.
Герой видеоролика «Ломай меня полностью» погиб в ДТП во Владимирской области
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД, ДТП произошло рано утром 6 мая на улице Курловской в городе Гусь-Хрустальном.

«Водитель автомобиля Volkswagen... неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, с последующим съездом в кювет», — отметили в ведомстве, добавив, что от травм водитель скончался на месте.

При этом, как указывает агентство со ссылкой на сайт zebra-tv, скончавшимся является как раз Эседуллаев.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате столкновения девяти автомобилей в центре Симферополя.

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