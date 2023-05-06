Герой видеоролика «Ломай меня полностью» погиб в ДТП во Владимирской области
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД, ДТП произошло рано утром 6 мая на улице Курловской в городе Гусь-Хрустальном.
«Водитель автомобиля Volkswagen... неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, с последующим съездом в кювет», — отметили в ведомстве, добавив, что от травм водитель скончался на месте.
При этом, как указывает агентство со ссылкой на сайт zebra-tv, скончавшимся является как раз Эседуллаев.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате столкновения девяти автомобилей в центре Симферополя.