Пять человек пострадали при столкновении девяти автомобилей в центре Симферополя
«В Симферополе произошло ДТП, по предварительной информации, с участием девяти автомобилей», — приводит ТАСС сообщение республиканского МВД.
При этом в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма рассказали о пяти пострадавших. По предварительным данным, четверо человек получили травмы лёгкой степени тяжести.
Состояние ещё одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.
Ранее в Севастополе 15 человек пострадали в результате ДТП с маршруткой.