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Пять человек пострадали при столкновении девяти автомобилей в центре Симферополя

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Пять человек пострадали в результате столкновения девяти автомобилей в центре Симферополя.

«В Симферополе произошло ДТП, по предварительной информации, с участием девяти автомобилей», — приводит ТАСС сообщение республиканского МВД.

При этом в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма рассказали о пяти пострадавших. По предварительным данным, четверо человек получили травмы лёгкой степени тяжести.

Состояние ещё одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в Севастополе 15 человек пострадали в результате ДТП с маршруткой.

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