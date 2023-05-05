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Число пострадавших детей в ДТП с маршруткой в Севастополе возросло до четырёх

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В результате аварии с маршруткой в Севастополе пострадали четверо детей, заявил заместитель губернатора региона Александр Кулагин.

По уточнённым данным, двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, ещё девять человек — в состоянии средней степени тяжести.

«Также пострадали четверо несовершеннолетних, получили травмы средней степени тяжести. Некоторые из них после осмотра ушли домой вместе с родителями», — цитирует Кулагина ТАСС.

По его словам, других детей направили в больницу №5. 

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате аварии пострадали 12 человек. Частный перевозчик врезался в дерево в районе улицы Багрия.

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