Губернатор Севастополя сообщил о 12 пострадавших в результате ДТП с маршруткой
- РИА Новости
«Топик 20 маршрута (частный перевозчик) врезался в дерево в Севастополе в районе улицы Багрия. На место ДТП направлено 5 бригад СМП, силами которых в данный момент транспортируются 12 пострадавших», — сообщил он.
По словам Развожаева, среди них трое человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё восемь — средней степени тяжести.
«Поручил директору департамента здравоохранения лично контролировать ситуацию с оказанием всей необходимой медицинской помощи. Причина ДТП устанавливается», — добавил губернатор.
Ранее четыре человека погибли при столкновении пяти автомобилей в Нижегородской области.