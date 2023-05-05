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Губернатор Севастополя сообщил о 12 пострадавших в результате ДТП с маршруткой

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В результате аварии в Севастополе пострадали 12 человек, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя сообщил о 12 пострадавших в результате ДТП с маршруткой
  • РИА Новости

«Топик 20 маршрута (частный перевозчик) врезался в дерево в Севастополе в районе улицы Багрия. На место ДТП направлено 5 бригад СМП, силами которых в данный момент транспортируются 12 пострадавших», — сообщил он.

По словам Развожаева, среди них трое человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё восемь — средней степени тяжести.

«Поручил директору департамента здравоохранения лично контролировать ситуацию с оказанием всей необходимой медицинской помощи. Причина ДТП устанавливается», — добавил губернатор.

Ранее четыре человека погибли при столкновении пяти автомобилей в Нижегородской области.

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