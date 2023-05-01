В результате ДТП в Нижегородской области погибли четыре человека

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Четыре человека погибли при столкновении пяти автомобилей в Нижегородской области.
В результате ДТП в Нижегородской области погибли четыре человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает МВД Медиа.

«Произошло столкновение пяти транспортных средств — три большегрузных автомобиля, легковой автомобиль Kia, а также «газель», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной ДТП стал разрыв колеса прицепа одного из автомобилей, в результате чего он выехал на полосу встречного движения.

Ранее в Санкт-Петербурге один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем.

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