Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«На Санкт-Петербургском проспекте в районе дома 66 произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту №103, и легкового автомобиля», — сказал собеседник.
Уточняется, что в результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб, а четверо пассажиров автобуса получили травмы. Среди пострадавших девочка 12 лет, юноша 17 лет, а также две женщины.
Ранее сообщалось, что в Курганской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом.