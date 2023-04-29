Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

В Санкт-Петербурге один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На Санкт-Петербургском проспекте в районе дома 66 произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту №103, и легкового автомобиля», — сказал собеседник.

Уточняется, что в результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб, а четверо пассажиров автобуса получили травмы. Среди пострадавших девочка 12 лет, юноша 17 лет, а также две женщины.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом.