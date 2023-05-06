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В Иркутской области ввели запрет на использование беспилотников

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввёл запрет на использование беспилотников на территории региона.
В Иркутской области ввели запрет на использование беспилотников
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом говорится на сайте правительства Приангарья.

«С 7 мая 2023 года в Иркутской области вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов, в том числе квадрокоптеров. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим в указе предусмотрены исключения, в частности, для предприятий, которые исполняют госзаказ в сфере обороны.

Ранее в Свердловской области запретили использование беспилотников до снятия особого режима.

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