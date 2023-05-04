В Свердловской области запретили использование беспилотников до снятия особого режима.

«Запрет на использование беспилотных воздушных судов в целях обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры введён в Свердловской области до снятия установленного федеральными властями в регионе особого режима», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Исключением стали беспилотники, которые используют правоохранительные органы, исполнительные органы властей региона и органы местного самоуправления, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой ввести временный мораторий на использование беспилотников.