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В МВД подтвердили, что около 20 человек пострадали при аварии на карусели в Оренбурге

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Около 20 человек пострадали при аварии на карусели в Оренбурге, в том числе дети. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
В МВД подтвердили, что около 20 человек пострадали при аварии на карусели в Оренбурге
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Отмечается, что на месте ЧП в Оренпарке находятся сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

«В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадали приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадали около 15 человек.

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