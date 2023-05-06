В МВД подтвердили, что около 20 человек пострадали при аварии на карусели в Оренбурге
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Отмечается, что на месте ЧП в Оренпарке находятся сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.
«В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадали приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадали около 15 человек.