«Парламентская газета» отмечает 25-летие
- РИА Новости
- © Владимир Вяткин
«Идея создания первого в стране парламентского СМИ принадлежит бывшему на тот момент спикером Госдумы Геннадию Селезнёву. Блестящий организатор, который до этого долго работал главным редактором «Комсомольской правды», понимал, что у представительного органа власти просто обязана быть собственная газета. Он же предложил её название», — говорится в статье газеты, посвящённой юбилею.
Авторы напомнили, учредителями нового издания стали обе палаты парламента — Совет Федерации и Государственная дума.
«Деньги выделил Виктор Черномырдин — нешуточные по тем временам 3 млн», — отмечает газета.
Сейчас «Парламентская» издаётся в 11 городах России — от Симферополя до Владивостока, распространяется по подписке и в розницу.