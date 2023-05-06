Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина ранее был судим

Короткая ссылка
Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины писателя Захара Прилепина ранее был судим, сейчас его доставляют в полицию, сообщило МВД.
Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина ранее был судим
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В ходе мероприятий по плану «Перехват» трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Семёновский» задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению», — сказала представитель МВД Ирина Волк, её слова приводит РИА Новости.

Сейчас задержанный доставляется в отдел полиции. После этого он будет передан в следственные органы.

Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить