Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина ранее был судим

Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины писателя Захара Прилепина ранее был судим, сейчас его доставляют в полицию, сообщило МВД.

«В ходе мероприятий по плану «Перехват» трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Семёновский» задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению», — сказала представитель МВД Ирина Волк, её слова приводит РИА Новости.

Сейчас задержанный доставляется в отдел полиции. После этого он будет передан в следственные органы.

Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области.