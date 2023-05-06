Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина ранее был судим
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«В ходе мероприятий по плану «Перехват» трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Семёновский» задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению», — сказала представитель МВД Ирина Волк, её слова приводит РИА Новости.
Сейчас задержанный доставляется в отдел полиции. После этого он будет передан в следственные органы.
Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области.