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ТАСС: за терактом в отношении Прилепина может стоять диверсионная группа

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Диверсионная группа может стоять за терактом, который произошёл в Нижегородской области в отношении сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина.
ТАСС: за терактом в отношении Прилепина может стоять диверсионная группа
  • Legion-Media
  • © Usoev Gennady

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Диверсионная группа с распределёнными ролями может стоять за терактом, который произошёл в отношении Захара Прилепина», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что в настоящий момент идёт поиск возможных соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области

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