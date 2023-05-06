ТАСС: за терактом в отношении Прилепина может стоять диверсионная группа
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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Диверсионная группа с распределёнными ролями может стоять за терактом, который произошёл в отношении Захара Прилепина», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что в настоящий момент идёт поиск возможных соучастников преступления.
Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области.