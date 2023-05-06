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Доцент Иванова-Швец: ветераны и приравненные к ним категории получат выплаты к 9 Мая

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Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан ко Дню Победы должны получить выплату в размере 10 тыс. рублей, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Доцент Иванова-Швец: ветераны и приравненные к ним категории получат выплаты к 9 Мая
  • РИА Новости
  • © Светлана Шевченко

Об этом сообщает Прайм.

Каждый регион использует свои возможности для поддержки этих категорий граждан, отметила она. Размер выплат при этом зависит от принадлежности к группе льготников.

«Труженики тыла в Москве получают дополнительно 15 тыс. рублей, а в Тюменской области — пять тысяч рублей», — уточнила эксперт.

Иванова-Швец также отметила, что ветераны получают все выплаты автоматически через Социальный фонд, а ветераны новых регионов могут не быть зарегистрированы в системе пенсионного страхования, поэтому там процесс получения выплат может затянуться.

Как стало известно ранее, выплаты ко Дню Победы в Хабаровском крае получили 45 тыс. ветеранов, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.

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