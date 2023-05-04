Выплаты к 9 Мая в Хабаровском крае получили 45 тысяч ветеранов

Выплаты ко Дню Победы в Хабаровском крае получили 45 тыс. ветеранов, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

«В Хабаровском крае проживают 1177 ветеранов Великой Отечественной войны. Руководители муниципальных образований проявят к ним особое внимание — лично посетят и поздравят ветеранов», — рассказал зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

Также стало известно, что почти 9 тыс. жителей Свердловской области получили звание ветерана труда за три года. С момента утверждения награды её получили 69 тыс. человек, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на департамент информационной политики.

Звание присваивается по указу губернатора. Ветеранам труда полагается ежемесячная выплата.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.