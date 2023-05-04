Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Выплаты к 9 Мая в Хабаровском крае получили 45 тысяч ветеранов

Короткая ссылка
Выплаты ко Дню Победы в Хабаровском крае получили 45 тыс. ветеранов, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.
Выплаты к 9 Мая в Хабаровском крае получили 45 тысяч ветеранов
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com.

«В Хабаровском крае проживают 1177 ветеранов Великой Отечественной войны. Руководители муниципальных образований проявят к ним особое внимание — лично посетят и поздравят ветеранов», — рассказал зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

Также стало известно, что почти 9 тыс. жителей Свердловской области получили звание ветерана труда за три года. С момента утверждения награды её получили 69 тыс. человек, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на департамент информационной политики.

Звание присваивается по указу губернатора. Ветеранам труда полагается ежемесячная выплата.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить