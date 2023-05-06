Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

CК возбудил дело против украинской актрисы Курилец за призывы убивать российских солдат

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, которая в рекламном видеоролике «перерезала серпом горло» мужчине в военной форме.
CК возбудил дело против украинской актрисы Курилец за призывы убивать российских солдат
  • РИА Новости

Глава СК Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что пропаганда насилия широко распространяется на Украине.

«В одном из рекламных роликов украинская актриса Адрианна Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив процесс убийства», — напомнил он.

Такое видео похоже на кадры убийств, которые выпускают боевики ИГ*, подчеркнул Бастрыкин.

«В отношении неё возбуждено и расследуется уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку», — сказал он.

В апреле прошлого года Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Курилец.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить