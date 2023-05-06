CК возбудил дело против украинской актрисы Курилец за призывы убивать российских солдат

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, которая в рекламном видеоролике «перерезала серпом горло» мужчине в военной форме.

Глава СК Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что пропаганда насилия широко распространяется на Украине.

«В одном из рекламных роликов украинская актриса Адрианна Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив процесс убийства», — напомнил он.

Такое видео похоже на кадры убийств, которые выпускают боевики ИГ*, подчеркнул Бастрыкин.

«В отношении неё возбуждено и расследуется уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку», — сказал он.

В апреле прошлого года Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Курилец.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.