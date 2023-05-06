Губернатор Гладков: ВСУ нанесли удары по зданиям торгового центра и школы в Шебекине
- РИА Новости
Украинская армия обстреливала центр города из ствольной артиллерии, отметил Гладков.
«Пострадал один человек — мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча доставлен в Шебекинскую ЦРБ», — сказал он.
Губернатор добавил, что также есть прилёты на территорию одного из промышленных предприятий.
«Посечены пять машин. Оперативные службы продолжают поквартирный обход территории», — написал глава области в Telegram.
Ранее Гладков сообщил, что украинские военные ведут обстрел города Шебекино в Белгородской области, власти призывают местных жителей укрыться в безопасном месте.