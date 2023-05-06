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Губернатор Гладков: ВСУ нанесли удары по зданиям торгового центра и школы в Шебекине

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекине из-за обстрела украинскими боевиками повреждены здания торгового центра и школы, один мужчина получил осколочное ранение груди, его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.
Губернатор Гладков: ВСУ нанесли удары по зданиям торгового центра и школы в Шебекине
  • РИА Новости

Украинская армия обстреливала центр города из ствольной артиллерии, отметил Гладков.

«Пострадал один человек — мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча доставлен в Шебекинскую ЦРБ», — сказал он.

Губернатор добавил, что также есть прилёты на территорию одного из промышленных предприятий.

«Посечены пять машин. Оперативные службы продолжают поквартирный обход территории», — написал глава области в Telegram.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные ведут обстрел города Шебекино в Белгородской области, власти призывают местных жителей укрыться в безопасном месте.

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