Губернатор Гладков: ВСУ нанесли удары по зданиям торгового центра и школы в Шебекине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекине из-за обстрела украинскими боевиками повреждены здания торгового центра и школы, один мужчина получил осколочное ранение груди, его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Украинская армия обстреливала центр города из ствольной артиллерии, отметил Гладков.

«Пострадал один человек — мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча доставлен в Шебекинскую ЦРБ», — сказал он.

Губернатор добавил, что также есть прилёты на территорию одного из промышленных предприятий.

«Посечены пять машин. Оперативные службы продолжают поквартирный обход территории», — написал глава области в Telegram.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные ведут обстрел города Шебекино в Белгородской области, власти призывают местных жителей укрыться в безопасном месте.