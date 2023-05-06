Крючков: движение по Крымскому мосту временно приостановлено, вскоре оно возобновится
Власти Крыма временно приостановили движение по Крымскому мосту. Это сделано по техническим причинам, движение возобновится в ближайшее время.
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале написал советник главы Крыма Олег Крючков.
Паромная переправа работает в обычном режиме.
5 мая движение по второму железнодорожному пути Крымского моста было открыто с опережением графика.
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