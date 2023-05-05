Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук в рамках дела об оправдании терроризма.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Чепрасовой.

Следователи ранее отправили в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство об аресте театрального режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

По словам матери режиссёра Елены Эфрос, дело завели из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол».

Спектакль «Финист — Ясный Сокол» поставлен по пьесе Светланы Петрийчук в рамках проекта «Дочери Сосо» в Москве.

Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.