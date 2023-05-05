Режиссёр Беркович и драматург Петрийчук доставлены в суд на избрание меры пресечения
- РИА Новости
«Беркович и Петрийчук доставлены в суд», — рассказал собеседник агентства.
По данным защиты, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России (оправдание терроризма, совершённое с использованием интернета).
Ранее мать режиссёра Елена Эфрос сообщила, что в её квартиру в Санкт-Петербурге пришли с обыском в рамках возбуждённого в отношении дочери дела. Женщина сообщила, что дело завели из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».
Спектакль «Финист — Ясный Сокол» поставлен по пьесе Светланы Петрийчук в рамках проекта «Дочери Сосо» в Москве.
Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
В 2022 году Светлана Петрийчук в рамках российской национальной премии «Золотая маска» была названа лучшим драматургом за данную работу.