Режиссёр Беркович и драматург Петрийчук доставлены в суд на избрание меры пресечения

Режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук доставили в Замоскворецкий суд Москвы, где пройдёт заседание по избранию им меры пресечения, сообщили РИА Новости в суде.

«Беркович и Петрийчук доставлены в суд», — рассказал собеседник агентства.

По данным защиты, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России (оправдание терроризма, совершённое с использованием интернета).

Ранее мать режиссёра Елена Эфрос сообщила, что в её квартиру в Санкт-Петербурге пришли с обыском в рамках возбуждённого в отношении дочери дела. Женщина сообщила, что дело завели из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

Спектакль «Финист — Ясный Сокол» поставлен по пьесе Светланы Петрийчук в рамках проекта «Дочери Сосо» в Москве.

Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

В 2022 году Светлана Петрийчук в рамках российской национальной премии «Золотая маска» была названа лучшим драматургом за данную работу.