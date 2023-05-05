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Власти Ленобласти поздравили жителей региона с Днём городов воинской славы

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днём городов воинской славы.
Власти Ленобласти поздравили жителей региона с Днём городов воинской славы
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Это живая память о подвиге наших дедов и прадедов, ценой собственной жизни в кровавых боях отстоявших свободу Родины. Призываю сегодня жителей Ленинградской области вспомнить всех, кто погиб, защищая своих близких, изгоняя врага с родной земли», — сказал Дрозденко.

Также стало известно, что в школах Новосибирской области провели тематические уроки, посвящённые Дню Победы, передаёт «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Участниками мероприятий стали более 130 тыс. человек.

С 4 по 9 мая в регионе также проходят выставки, спектакли, концерты, кинопоказы и музыкальные гостиные под девизом «Мы помним! Мы вместе».

Ранее сообщалось, что в Челябинске «Вахту Памяти» у Вечного огня будут нести школьники и студенты.

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