Власти Ленобласти поздравили жителей региона с Днём городов воинской славы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днём городов воинской славы.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Это живая память о подвиге наших дедов и прадедов, ценой собственной жизни в кровавых боях отстоявших свободу Родины. Призываю сегодня жителей Ленинградской области вспомнить всех, кто погиб, защищая своих близких, изгоняя врага с родной земли», — сказал Дрозденко.

Также стало известно, что в школах Новосибирской области провели тематические уроки, посвящённые Дню Победы, передаёт «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Участниками мероприятий стали более 130 тыс. человек.

С 4 по 9 мая в регионе также проходят выставки, спектакли, концерты, кинопоказы и музыкальные гостиные под девизом «Мы помним! Мы вместе».

Ранее сообщалось, что в Челябинске «Вахту Памяти» у Вечного огня будут нести школьники и студенты.