Консультант Уланова посоветовала внимательно изучать полные условия кредита

Консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова дала советы по оформлению потребительского кредита.

«Первое, на что надо обратить внимание, это полные условия кредита. Туда входят ставка, страховка, комиссии и сроки погашения. Сравнивать предложения банков между собой нужно не только по ставке, это распространённая ошибка. Следует оценивать все условия целиком», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, важную роль играет и то, чтобы банк не возражал против досрочного погашения кредита.

Также рекомендуется согласовать дату ежемесячного платежа вскоре после дня выплаты зарплаты.

Кроме того, банк может предложить застраховать жизнь и здоровье заёмщика, чтобы снизить возможные риски. От страховки можно отказаться, но тогда и условия по ссуде станут хуже.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.