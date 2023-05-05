Консультант Уланова посоветовала внимательно изучать полные условия кредита
- РИА Новости
«Первое, на что надо обратить внимание, это полные условия кредита. Туда входят ставка, страховка, комиссии и сроки погашения. Сравнивать предложения банков между собой нужно не только по ставке, это распространённая ошибка. Следует оценивать все условия целиком», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, важную роль играет и то, чтобы банк не возражал против досрочного погашения кредита.
Также рекомендуется согласовать дату ежемесячного платежа вскоре после дня выплаты зарплаты.
Кроме того, банк может предложить застраховать жизнь и здоровье заёмщика, чтобы снизить возможные риски. От страховки можно отказаться, но тогда и условия по ссуде станут хуже.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.