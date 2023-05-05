Управделами президента: купол Сенатского дворца Кремля восстановлен

Купол Сенатского дворца Кремля, пострадавший во время попытки атаки украинских беспилотников на резиденцию главы государства, восстановлен.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента России Елену Крылову.

«Два медных листа заменены, работы завершены», — отметила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по данным хозяйственных служб, на куполе Сенатского дворца Кремля было опалено два медных листа.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Участвовавшие в атаке два дрона были выведены из строя.