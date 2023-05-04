Песков: два медных листа опалено на куполе Сенатского дворца Кремля после атаки БПЛА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по данным хозяйственных служб, на куполе Сенатского дворца Кремля опалено два медных листа после попытки атаки украинских БПЛА на кремлёвскую резиденцию президента.

«Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено два медных листа, которые покрывают купол», — сказал он.

По словам Пескова, данные медные листы заменят или сегодня, или завтра и «всё будет как новое».

Представитель Кремля добавил, что других повреждений либо разрушений нет.

Также Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку украинских беспилотников по Кремлю.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Участвовавшие в атаке два дрона были выведены из строя.