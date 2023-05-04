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Песков: два медных листа опалено на куполе Сенатского дворца Кремля после атаки БПЛА

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по данным хозяйственных служб, на куполе Сенатского дворца Кремля опалено два медных листа после попытки атаки украинских БПЛА на кремлёвскую резиденцию президента.
Песков: два медных листа опалено на куполе Сенатского дворца Кремля после атаки БПЛА
  • РИА Новости

«Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено два медных листа, которые покрывают купол», — сказал он. 

По словам Пескова, данные медные листы заменят или сегодня, или завтра и «всё будет как новое».

Представитель Кремля добавил, что других повреждений либо разрушений нет.

Также Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку украинских беспилотников по Кремлю.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Участвовавшие в атаке два дрона были выведены из строя.

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