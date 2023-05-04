Песков: два медных листа опалено на куполе Сенатского дворца Кремля после атаки БПЛА
- РИА Новости
«Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено два медных листа, которые покрывают купол», — сказал он.
По словам Пескова, данные медные листы заменят или сегодня, или завтра и «всё будет как новое».
Представитель Кремля добавил, что других повреждений либо разрушений нет.
Также Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку украинских беспилотников по Кремлю.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Участвовавшие в атаке два дрона были выведены из строя.