Фитнес‑тренер Пахомов посоветовал избегать резких движений во время дачных работ

Фитнес-тренер сети Pride Fitness Станислав Пахомов рекомендовал избегать чрезмерных нагрузок во время дачных работ.

«Чтобы безопасно выполнять физическую работу на даче, важно сохранять правильную осанку при работе на садовом участке или колке дров, не сутулиться и контролировать тонус спины. Резкие движения или резкие разгибания могут быть опасными, поэтому необходимо выполнять эти действия медленно и на выдохе», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, также желательно равномерно распределять вес груза между обеими руками.

Кроме того, рекомендуется достаточно отдыхать и соблюдать питьевой режим.

«Предстоящие выходные — не повод ограничиваться только работой на даче, важно разнообразить физическую активность, чтобы избежать переутомления. Ходьба, велосипедные прогулки, волейбол, настольный теннис и другие виды активного отдыха также полезны для здоровья», — добавил Пахомов.

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