Фитнес‑тренер Пахомов посоветовал избегать резких движений во время дачных работ
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«Чтобы безопасно выполнять физическую работу на даче, важно сохранять правильную осанку при работе на садовом участке или колке дров, не сутулиться и контролировать тонус спины. Резкие движения или резкие разгибания могут быть опасными, поэтому необходимо выполнять эти действия медленно и на выдохе», — заявил он в беседе с РИАМО.
По его словам, также желательно равномерно распределять вес груза между обеими руками.
Кроме того, рекомендуется достаточно отдыхать и соблюдать питьевой режим.
«Предстоящие выходные — не повод ограничиваться только работой на даче, важно разнообразить физическую активность, чтобы избежать переутомления. Ходьба, велосипедные прогулки, волейбол, настольный теннис и другие виды активного отдыха также полезны для здоровья», — добавил Пахомов.
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