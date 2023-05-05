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Фитнес‑тренер Пахомов посоветовал избегать резких движений во время дачных работ

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Фитнес-тренер сети Pride Fitness Станислав Пахомов рекомендовал избегать чрезмерных нагрузок во время дачных работ.
Фитнес‑тренер Пахомов посоветовал избегать резких движений во время дачных работ
  • Gettyimages.ru
  • © coldsnowstorm

«Чтобы безопасно выполнять физическую работу на даче, важно сохранять правильную осанку при работе на садовом участке или колке дров, не сутулиться и контролировать тонус спины. Резкие движения или резкие разгибания могут быть опасными, поэтому необходимо выполнять эти действия медленно и на выдохе», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, также желательно равномерно распределять вес груза между обеими руками.

Кроме того, рекомендуется достаточно отдыхать и соблюдать питьевой режим.

«Предстоящие выходные — не повод ограничиваться только работой на даче, важно разнообразить физическую активность, чтобы избежать переутомления. Ходьба, велосипедные прогулки, волейбол, настольный теннис и другие виды активного отдыха также полезны для здоровья», — добавил Пахомов.

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