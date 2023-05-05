Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Режиссёр Беркович не признала вину в оправдании терроризма

Короткая ссылка
Театральный режиссёр Евгения Беркович, которая проходит по делу об оправдании терроризма, не признаёт вины, заявила её адвокат Ксения Карпинская.
Режиссёр Беркович не признала вину в оправдании терроризма
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Вину она не признаёт», — заявила Карпинская РИА Новости.

Следователи ранее отправили в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство об аресте театрального режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

По словам матери режиссёра Елены Эфрос, дело завели из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол».

Спектакль «Финист — Ясный Сокол» поставлен по пьесе Светланы Петрийчук в рамках проекта «Дочери Сосо» в Москве.

Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить