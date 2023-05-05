Режиссёр Беркович не признала вину в оправдании терроризма
- РИА Новости
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«Вину она не признаёт», — заявила Карпинская РИА Новости.
Следователи ранее отправили в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство об аресте театрального режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма.
По словам матери режиссёра Елены Эфрос, дело завели из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол».
Спектакль «Финист — Ясный Сокол» поставлен по пьесе Светланы Петрийчук в рамках проекта «Дочери Сосо» в Москве.
Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.